Überhaupt keine Spur von Müdigkeit

Rosendahl (pb). „Nicht zu kalt, nicht zu warm, kaum Wind – die Bedingungen sind super“, meinte Hobbyläufer Alex Schulz und stellte sich in kurzem Laufdress erstmalig an die Startlinie zum Fünf-Kilometer-Schlosslauf auf dem Parkplatz am Sportzentrum Darfeld. Zuvor tauschten sich einige aus dem 15köpfigen Teilnehmerfeld noch schnell über ihre bisherigen Bestzeiten aus, wobei – möglicherweise aus taktischen Gründen – teilweise mächtig untertrieben wurde. Denn einige liefen plötzlich fünf Minuten schneller als angegeben. Einmal mehr schaffte Seriensieger Klaus Schenk (M 50) mit 20:48 Minuten die schnellste Laufzeit.

Von Petra Beil