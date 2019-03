Osterwick. Die Spannung steigt: Die letzten Vorbereitungen für die Veranstaltung „Alles nur Theater“ laufen – dazu lädt kfd Osterwick an drei Terminen in der kommenden Woche ein. Die Spielerinnen freuen sich, einen schönen und lustigen Nachmittag beziehungsweise Abend zu präsentieren, an dem mit Sicherheit kein Auge trocken bleibt. Das leibliche Wohl kommt dabei nicht zu kurz. Das Haus Grüner serviert am Nachmittag Kaffee und Kuchen sowie Schnittchen, und an den Abenden gibt es eine Auswahl an Tellergerichten. „Alles nur Theater“ startet am Dienstag (2. 4.) um 14 Uhr. Am Mittwoch (3. 4.) und Donnerstag (4. 4.) geht es jeweils um 19 Uhr los. Zur Vorstellung am Donnerstag sind auch die Herren willkommen. Die Anmeldungen für die Termine nimmt das Haus Grüner, Tel. 02547/224, entgegen.

Von Allgemeine Zeitung