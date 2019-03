Jugend bewegt Europa

„Wir laden alle Jugendlichen dazu ein, Europa und die europäische Union besser kennenzulernen, neue Freunde zu finden und offen wie auch neugierig nicht nur während der Begegnungswoche zu sein“, betont die Vorsitzende des Rosendahler Partnerschaftsvereins, Monika Klein.

Die französische Jugendgruppe wird am Montag (8. 4.) gegen 10.30 Uhr an der Sekundarschule erwartet. Auf dem Programm stehen in Rosendahl unter anderem Aufenthalte und Projekte in der Sekundarschule, ein Sommerbiathlon mit anschließendem Grillfest, ein Besuch des Friedenssaals in Münster mit einem Stadtbummel am Dienstag (9. 4.) sowie ein Besuch im Rathaus bei Bürgermeister Christoph Gottheil am Mittwoch (10. 4.), wo auch ein Workshop „Demokratie & Europa“ auf dem Programm steht. Am Abend geht es zum Musical „Starlight Express“ in Bochum.

Am frühen Donnerstagmorgen heißt es dann: Auf nach Berlin, wo schon unterwegs die Gedenkstätte der ehemaligen deutschen Teilung in Marienborn sowie vor Ort das Europäische Haus in Berlin besichtigt werden. Untergebracht wird die deutsch-französische Gruppe in der Jugendherberge am Potsdamer Platz. Die älteren Teilnehmer besuchen das frühere Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Gemeinsam geht es am Freitag (12. 4.) zum Bundestag, wo der CDU-Abgeordnete Marc Henrichmann die Teilnehmer empfängt. Am Nachmittag werden unter anderem Besuche der East Side Gallery und der Bernauer Straße im Rahmen einer geführten Stadtrundfahrt Eindrücke von der Teilung Berlins vermitteln.

Die Rückreise nach Rosendahl treten die Teilnehmer der Jugendbegegnung am Samstag (13. 4.) an – der Abend soll im gemütlichen Rahmen in Osterwick ausklingen, bevor die französischen Besucher am Sonntag wieder in die rund 900 Kilometer entfernten Partnergemeinden zurückreisen.