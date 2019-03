Rosendahl (heg). „Nie wieder sprachlos“, so lautet das Motto. Voraussetzung dafür sei die eigene Souveränität, verdeutlichte Ute Uphues im Rahmen des Rosendahler Landfrauenabends im Saal Feldkamp in Darfeld. Dort hörten etwa 50 Landfrauen aus den drei Ortsteilen gespannt zu, was die Referentin zum Thema „Schlagfertigkeit“ vermittelte.

Von Allgemeine Zeitung