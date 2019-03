Fragen klären zur Erstkommunion

Bevor es aber soweit ist, gilt es, alle offenen Fragen zu beantworten und einige organisatorische Dinge zu besprechen. Der Elternabend für die Eltern aus St. Nikolaus Darfeld findet am Montag (1. 4.) um 20 Uhr im Haus der Begegnung statt. Die Eltern aus der Gemeinde Ss. Fabian und Sebastian Osterwick treffen sich am Dienstag (2. 4.) um 20 Uhr im Pfarrheim Osterwick. Für die Eltern aus Holtwick und Höven findet der Informationsabend einen Monat später am Dienstag (7. 5.) um 20 Uhr im Pfarrheim Holtwick statt.

Für weitere Informationen steht Reinhildis Lösing, Tel. 02547/93358313, zur Verfügung.