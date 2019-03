100 Prozent für Anneliese Haselkamp

Vier Jahre lang hatte Ewald Rahsing die CDU geführt. „Mein Arbeitsplatz liegt in Krefeld, das bringt oft zeitliche Probleme mit sich“, begründete der Holtwicker, warum er sein Amt nun in andere Hände legen wolle. Anneliese Haselkamp übernimmt diese Aufgabe gerne. „Ich habe jetzt die Zeit und bringe mich gerne für die CDU vor Ort ein“, erklärte sie nach ihrer Wahl. Ein wichtiges Ziel werde es sein, die unterschiedlichen Wünsche, Vorstellungen und Ziele, die es selbstverständlich gebe, zu einem Höchstmaß in der Partei zu vertreten und zu verwirklichen: „Das Ausloten der Vorstellung, wie wir hier in Rosendahl vorgehen wollen, muss hier in der Partei stattfinden.“

Unterstützung wird die neue Vorsitzende durch ein großes Vorstandsteam erhalten – mit 22 Personen tatsächlich umfangreich, aber angesichts der vielen Herausforderungen eben nicht zu groß, merkte Ewald Rahsing an: „Es ist wichtig, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen.“ So übernehmen Frederik-Maximilian Lethmate (Darfeld) und Markus Tendahl (Holtwick) die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden, womit neben Anneliese Haselkamp (Osterwick) jeder Ortsteil gleichberechtigt vertreten ist. Schriftführer und Mitgliederbeauftragter bleibt Hubertus Söller, als Schatzmeisterin fungiert weiterhin Mechthild Isfort. Als Beisitzer vervollständigen Berthold Abbenhaus, Frederik Deitert, Benedikt Graf Droste zu Vischering, Erbdroste, Alfred Eimers, Alexandra Fehmer, Jens Fischedick, Thorsten Gerwing, Christa Haßler, Leo Hemker, Horst Kuhl, Guido Lembeck, Annegret Palz, Karl-Heinz Pfeifer, Ewald Rahsing, Franz-Josef Schulze Baek, Ralf Steindorf und Ludger Tendahl den Vorstand.

Zuvor hatte der scheidende Vorsitzende Ewald Rahsing auf die jüngsten Aktivitäten zurückgeblickt, aber auch einen kurzen Ausblick auf das wichtige Jahr 2020 gewagt. „Ein immer wiederkehrendes Thema in unseren Vorstandssitzungen sind die im nächsten Jahr stattfindenden Kommunalwahlen“, berichtete er. Die Besetzung der Wahlkreise werde auch der nächsten Mitgliederversammlung entschieden: „Wir befinden uns auf einem guten Weg, das Ziel zu erreichen, die Wahlkreise besetzen zu können.“

Das Thema Europawahl und die umfangreichen Aktivitäten in Rosendahl in Verbindung mit dem Partnerschaftverein, ein Blick auf die aktuelle Situation in Rosendahl durch Bürgermeister Christoph Gottheil sowie auf die Zukunft des Handwerks durch Ulrich Müller, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, zählten ebenso zum Programm des Abends wie die Ehrung langjähriger Mitglieder (weiterer Bericht folgt).