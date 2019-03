Alkoholisiert in den Graben

Darfeld. Ein 48-jähriger Rosendahler ist am Mittwoch gegen 16.10 Uhr mit seinem Wagen im Graben neben der Straße Up de Rieth in Darfeld gelandet. Im Rahmen der Unfallaufnahme entging den Polizisten nach eigenen Angaben nicht, dass der Unfallfahrer nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test bestätigte diesen Verdacht, teilt die Polizei mit. Den Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.