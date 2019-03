DeLaHe verteidigt den Titel

Während der fünfwöchigen Vorrundenphase hatten sich aus rund 285 Einzelschützen und 24 Mannschaften die besten Starter für das Finale des 28. Pokalschießens qualifiziert, bilanzierte Markus Scharlau von den Sportschützen. Josef Werschmöller setzte sich mit der Höchstzahl durch und erhielt dafür einen Frühstückskorb.

Richtig eng ging es dahinter zu: Gleich sieben Schützen mit 29 Ringen machten die Plätze zwei bis vier unter sich aus. Den zweiten Platz, einen Verzehrgutschein von in Höhe von 50 Euro, staubte Henning Thering ab. Den dritten Platz, einen Brunch-Gutschein für zwei Personen, sicherte sich Martin Niehoff von den Donaufürsten. Den Ehrenpreis der Gaststätte Vörding, einen Verzehrgutschein in Höhe von 30 Euro, hielt Barbara Kloster von der Nachbarschaft Eichengrund in ihren Händen. Zuvor hatte sie im Stechen um den Mannschaftswanderpokal gestanden, wie auch Einzel-Gewinner Josef Werschmöller.

In dieser Mannschaftswertung standen sich die Nachbarn aus dem Eichengrund und die Titelverteidiger aus dem Hegerort, DeLaHe, mit jeweils hervorragenden 86 geschossenen Ringen gegenüber. Im Stechen überzeugten die Schützen des DeLaHe mit Dirk Uesbeck, Manuel Vörding und Henning Thering – sie nahmen den Mannschafts-Wanderpokal erneut entgegen. Dazu gab es ein 30-Liter-Fass Bier.

Von allen Bockscheibenschützen der Vorrunde wurden die drei besten zum Finale eingeladen. Dort mussten sie erneut ihre Treffsicherheit auf der Bockscheibe unter Beweis stellen. Angetreten waren dazu Dirk Vörding, Tobias Heidemann und Thomas Kröger. Nachdem jeder einen Schuss auf den Rehbock abgegeben hatte, mussten Tobias Heidemann und Thomas Kröger erneut ins Stechen. „So etwas habe ich noch nicht eher erlebt. Dass beim Bockscheibenschießen zwei Treffer gleich dicht im Zentrum liegen – eigentlich unmöglich“, staunte Markus Scharlau. Beim zweiten Schuss sicherte sich Thomas Kröger den begehrten Bockscheiben-Frühstückskorb. Tobias Heidemann und Dirk Vörding freuten sich über eine Flasche waidmännischen Likörs und saftige Preise.

Bestens zufrieden zeigten sich die Sportschützen mit dem Verlauf. „Das spannende Finale, die hohe Beteiligung und die positiven Rückmeldungen zeigen uns weiterhin, dass wir mit dem Pokalschießen auf dem richtigen Weg sind“, gab sich Scharlau überzeugt vom jährlichen Event.