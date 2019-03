Feuerwehr hat Küchenbrand schnell im Griff

Osterwick (fw). Ein Rauchmelder hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert: Weil Anlieger durch den Ton aufgeschreckt worden sind, haben sie am Samstagabend die Freiwillige Feuerwehr alarmiert – und die hatte den Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Osterwick schnell im Griff. „Weil mehrere Anwohner das Haus zunächst verlassen mussten, ist eine Betreuungseinheit des DRK aus Coesfeld zur Einsatzstelle gekommen“, erläuterte Einsatzleiter Berthold Becker. Eine Person wurde vorsorglich mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht, weitere Anlieger wurden in einer naheliegenden Imbissstube betreut.

Von Frank Wittenberg