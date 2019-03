In seinem Jahresbericht hob Rolf van Deenen die viele ehrenamtliche Arbeit hervor, die es dem Verein ermögliche, der Traditionspflege nachzukommen und entsprechende Highlights, eines davon war sicherlich die Einweihung des Backhauses, anzubieten.

Auch in diesem Jahr werde wieder einiges geboten. Angefangen mit dem Ostermarkt am 7. April sind viele Veranstaltungen auf dem Programm, wozu die Einweihung des baukulturellen Ruhe- und Unterstellraumes im Anschluss der Vorabendmesse am 11. Mai wieder Interessierte anlocken dürfte.

In seinem Kassenbericht stellte Kassierer Martin Stauvermann einen ausgeglichenen Etat vor. Allerdings, so schilderte er: „Die Formalitäten, die sich ein gemeinnütziger Verein stellen muss, werden nicht weniger und stehen im Gegensatz zur Aussage der Politik, die immer wieder betont, dass sie die Vereine unterstützen möchte.“ Die mittlerweile überbordenden Anforderungen, so führte er aus, würden die Arbeit eher erschweren.