Kita-Erweiterung Thema im Ausschuss

Rosendahl. Mit der geplanten Erweiterung des DRK-Kindergartens Zwergenland in Darfeld beschäftigt sich der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag (4. 4.). Das Planungsbüro Bock Neuhaus Partner wird entsprechende Möglichkeiten vorstellen. Zudem werden die Kommunalpolitiker über die Haus-zu-Haus-Beratungen in Osterwick informiert. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Von Allgemeine Zeitung