Besonderer Tag für Autoliebhaber

Vor einem Jahr war die Resonanz auf das Oldtimertreffen so groß, dass es auf der Höpinger Straße überhaupt kein Durchkommen mehr gab. Für Ralf Voss und sein Team Grund genug, die Organisation besonders in den Blick zu nehmen. „Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung und hier vor allem Martin Stauvermann haben wir nach einer Lösung gesucht“, erläutert Voss. Und gefunden: Die Höpinger Straße wird am Sonntag zur Einbahnstraße und nur ortsauswärts befahrbar sein. „So soll die Durchfahrt auf jeden Fall frei bleiben“, sagt Voss, der zudem ein Team des DRK vor Ort haben und viele Parkplätze für die Oldtimer ausweisen wird. „Besucher sollten gerne mit dem Rad kommen oder schon im Dorf parken.“

Geboten wird wieder eine Menge: Unter anderem wird der deutsche Meister der DTM Classic 2017 und 2018, Thorsten Stadler, vor Ort Autogramme geben und Fragen zu den ausgestellten Fahrzeugen beantworten – dazu zählen unter anderem das Enke Race Team und zwei originale Safety Cars, die beim Nürburgring Classic Race Ende Mai im Einsatz sind. Außerdem werden die Tourenwagen Legenden die originalen Mercedes DTM Fahrzeuge ausstellen, all das mit Unterstützung des Düsseldorfer Automobil- und Motorsport-Clubs 05 im ADAC. Angebote für Kinder, Cafeteria und Livemusik mit der Blues’n’Boogie-Band The Bluesanovas rund das Programm ab. | Sonderveröffentlichung zum Ostermarkt am Samstag