Herausforderung für Jung und Alt

Holtwick. Springen, rennen, werfen, laufen – in diesen Disziplinen sollen sich bald zahlreiche Sportbegeisterte am Holtwicker Sportplatz miteinander messen. Darauf hofft der Veranstalter dieser Aktion – der Sportverein SW Holtwick. „Wir werden am 13. April von 10 bis 16 Uhr einen Sportabzeichen-Tag veranstalten“, berichtet Christian Flenker, Erster Vorsitzender des Sportvereins. Ein großes Ziel haben sich die Verantwortlichen bereits gesteckt. „Angepeilt ist es, dass 200 Menschen am Sportabzeichen-Tag teilnehmen“, erklärt Flenker. Bereits im vergangenen Jahr haben knapp 100 Sportler das Sportabzeichen abgelegt. Diese Anzahl soll nun innerhalb des Aktionstages verdoppelt werden.

Von Leon Eggemann