Ein Abend voller Lachen ohne Reue

Der Comedykünstler verspricht einen wortreichen, magischen Abend, der sein Publikum in kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt. Denn Ingo hat eine Botschaft: „Lachen ohne Reue“. Dabei hebt er sich wohltuend von einer Vielzahl anderer Komiker im deutschsprachigen Raum ab – Oschmann, der im Jahr 2003 die erste Staffel der deutschen Fernsehsendung „Star Search“ in der Kategorie Comedy gewann und dafür seine eigene Fernsehshow in SAT.1 bekam, ist alles andere als ein monothematischer Possenreißer und bleibt immer über der Gürtellinie. „Selbst wildes Gezappel und Blödeleien überlässt er anderen Humoristen. Denn im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern seiner Zunft hat Oschmann tatsächlich etwas zu erzählen“, heißt es in einer Kritik über sein Programm. 7 Karten für den Auftritt von Ingo Oschmann gibt es im Vorverkauf unter anderem im Bürgerbüro des Rathauses und im AZ-Ticketshop im AZ-Pressehaus, Rosenstraße 2 in Coesfeld. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.