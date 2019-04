Rosendahl. Das Zwergenland soll nicht in die Höhe, sondern in die Breite wachsen: Die notwendige Erweiterung des DRK-Kindergartens in Darfeld soll möglichst durch einen eingeschossigen Anbau erfolgen – auch wenn dadurch ein größerer Flächenbedarf erforderlich ist. Abgesehen von den geringeren Baukosten sei diese Variante auch für die pädagogische Arbeit am sinnvollsten, erklärte Kita-Leiterin Franzis van den Berg im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde: „So können sich alle Kinder auf einer Ebene begegnen und auch selbstständig in die Turnhalle gehen.“ Um das Projekt verwirklichen zu können, muss allerdings ein Stück vom Rasen-Trainingsplatz des SV Turo Darfeld abgenommen werden.

Von Frank Wittenberg