Rosendahl. Die Wohnberatung des Kreises Coesfeld bietet für interessierte Bürger auch im Jahr 2019 den beliebten Häusercheck in den einzelnen Städten und Gemeinden an. Das Angebot richtet sich an Haus- und Wohnungseigentümer, aber auch an Mieterinnen und Mieter. Am Donnerstag (2. 5.) können Bürger aus Rosendahl die individuelle Beratung in Anspruch nehmen.

Von Allgemeine Zeitung