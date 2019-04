Großer Dank für wichtige Arbeit

Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr Rosendahl insgesamt 66 Einsätze (28 Brände und 38 technische Hilfeleistungen) zu bewältigen. Im Jahresbericht erinnerte der stellv. Wehrleiter Berthold Becker insbesondere an die zahlreichen Einsatzstellen, die im Januar aufgrund des Sturmtiefs Friederike im gesamten Gemeindegebiet abgearbeitet werden mussten. Zudem rückten auch Rosendahler Kameraden im Rahmen der überörtlichen Hilfe zum Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Unna aus.

Bürgermeister Christoph Gottheil dankte den Einsatzkräften auch für die Unterstützung bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde sowie bei der Streckensicherung für den Sparkassen-Münsterland-Giro. Zur Unterstützung der Arbeit der Jugendfeuerwehr überreichte er dem Jugendfeuerwehrwart Andreas Gottheil einen Scheck der Provinzial-Versicherung über 250 Euro.

Als herausragende Veranstaltung bezeichnete Kreisbrandmeister Christoph Nolte den Leistungsnachweis der Feuerwehren, der vom Löschzug Holtwick ausgerichtet worden war. Für das große Engagement erhielt der Vorsitzende der Feuerwehrfreunde Holtwick, Markus Brinkgerd, stellvertretend für die Mannschaft die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes.

Zudem beförderte Wehrleiter Wolter jetzt Sebastian Terwey zum Oberfeuerwehrmann und Joachim Eckrodt zum Brandinspektor. Einen besonderen Dank sprach er Thorsten Sundorf für sein zwölfjähriges Engagement als stellvertretender Zugführer des Löschzuges Darfeld aus. Zu seinem Nachfolger ernannten die Anwesenden für sechs Jahre Joachim Eckrodt. Ebenso übernehmen die Brandoberinspektoren Thomas Becker und Christoph Lembeck für weitere sechs Jahre die Positionen als Zugführer für die Löschzüge Darfeld und Holtwick.