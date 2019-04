Beim Pausemachen vom Inliner-Fahren erfolgreich

Unverhofft kommt oft – gemeinsam mit einer Freundin hat Lana Thiemann aus Darfeld bereits am frühen Sonntagmorgen nach den AZ-Eiern gesucht. Doch gefunden haben sie nichts. „Nachmittags bin ich dann mit meiner Freundin Inliner gefahren“, erzählt die Achtjährige. Und siehe da – beim Pausemachen auf einer Bank am Weg Up de Rieth blitzte ihnen ein Ei entgegen. „Da hat sich die Suche gelohnt“, freut sie sich. Noch sind nicht alle Eier gefunden. In Osterwick und Darfeld ist jeweils noch ein Ei zu finden. Diese können bis Mittwoch im AZ-Pressehaus in Coesfeld abgegeben werden.

Von Allgemeine Zeitung