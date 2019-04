Das Ei rückt mehr ins Licht

Holtwick. So überdimensional das „Ei“ auch daherkommt, es führt eher ein Schattendasein. „Zumindest ist diese gesamte Anlage hier sehr in die Jahre gekommen“, sagt Christoph Gottheil und blickt auf die Zuwegungen und Grünanlagen rund um das Naturdenkmal. Das soll sich ändern, denn nun liegt dem Bürgermeister der Förderbescheid für die Leader-Region Baumberge in Höhe von 64 588 Euro vor: Noch in diesem Jahr soll der Bereich rund um das Holtwicker Ei umgestaltet und aufgewertet werden.

Von Frank Wittenberg