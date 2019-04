110 Teilnehmer bilden gute Basis

Unter den vielen Teilnehmern befanden sich viele Gruppen und Mannschaften des Sportvereins. Begleitet von ihren Gruppenleitern und Trainern traten sie die verschiedenen Übungen an und erlebten so auch, wie vielseitig Sport sein kann. Die Organisatoren rund um die fünf Prüfer Gertrud Staat, Andre Höink, Steffi Kuschel, Jutta Fedder und Claudia Wies, die Helfer an den Stationen sowie der Vorstand des SW Holtwick freuten sich sehr über den gelungenen Tag. Dies möglich machten auch die Unterstützer beim Waffel backen, der Anmeldung, dem Grill und der Getränkeversorgung.

Mit im Boot war auch die Mitmach-Initiative „Kinder stark machen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Die Initiative engagiert sich seit nunmehr 25 Jahren für die Suchtvorbeugung bei Kindern. In diesen Zusammenhang passte der Sportabzeichentag, da Kinder und Jugendliche gemeinsam aktiv waren und ihre Fähigkeiten ausprobieren und zeigen konnten. Aus der Aktionsbox der BzgA wurden an alle teilnehmenden Kinder T-Shirts, Malblöcken und weitere Preise verlost. Daneben trugen Banner und Info-Materialien zum Thema „Kinder stark machen“ auch zur Information der Eltern bei.

Der Tag war ein erster Vorgeschmack für die anstehende „Sportabzeichensaison“. Ab dem 3. Juni bis Ende September nehmen die Prüfer wieder jeden Montag von 18 bis 20 Uhr das Sportabzeichen ab. Am ersten Sportabzeichentag haben sich vor allem die jungen Vereinsmitglieder voll reingehängt. Im weiteren Jahresverlauf ist zusätzlich zu weiteren Nachwuchssportlern auch jeder „ältere“ Interessierte willkommen. Der Sportverein SW Holtwick freut sich auf eine rege Anteilnahme an den Montagsangeboten.