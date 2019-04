Osterwick. Stolz haben die zukünftigen knapp 50 i-Dötzchen aus Osterwick ihren Bücherei-Führerschein in Empfang genommen. Im Rahmen der Aktion „ich bin bibfit“ haben die Kinder mit großer Freude die katholische öffentliche Bücherei in Osterwick besucht. Dort führten die Bücherei-Mitarbeiterinnen Siggi Wilkes und Andrea Hagen die Kinder in die Welt der Bücher ein.

Von Allgemeine Zeitung