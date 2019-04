Re-Powering mit neuer Generation

Die nächste Generation geht noch höher hinaus. 161 Meter Nabenhöhe, durch den entsprechend größeren Durchmesser ragt der Rotor 240 Meter in den Himmel und damit gut 40 Meter höher als die unlängst gebauten Anlagen auf dem Bergkamp. „Das müssen wir sogar, um an der Auktion des Bundesnetzagentur teilnehmen zu können“, erklärt Stefan Korbeck, der gemeinsam mit Henrik Althues und Markus Scharlau zu den Gesellschaftern der Kuhlenbusch GbR gehört. Zumal der Erlös, der mit dem eingespeisten Strom erzielt werden könne, nicht mehr so hoch sei wie vor Jahren. „Deshalb muss der Ertrag der Anlage höher sein“, erläutert Althues. Wobei die Lärmbelastung durch die drehenden Rotorblätter nicht größer sein dürfe.

Der Standort der geplanten Windenergieanlage liegt im Bereich der drei bestehenden Anlagen im ausgewiesenen Windvoranggebiet auf dem Bergkamp und konkret ganz in der Nähe des kleinsten und ältesten „Windrades“ aus dem Jahr 2002. „Grundsätzlich sehen wir das als Re-Powering-Projekt an“, sagt Stefan Korbeck. Denn nach 20 Jahren, also Ende 2022, läuft die Einspeisevergütung für diese Anlage aus. „Danach wird angesichts der Kosten für Wartung und Reparaturen die Wirtschaftlichkeit eventuell nicht mehr gegeben sein“, blickt Markus Scharlau voraus. Weil nicht abzuschätzen sei, wann das neue Projekt in Betrieb gehen könne, sei die Planung nun frühzeitig in die Wege geleitet worden. „Gegebenenfalls werden beide Anlagen eine zeitlang parallel laufen“, erklärt Korbeck – aber nur bei bestimmten Windrichtungen, damit keine Turbulenzen entstehen.

Unter dem Strich wird es dann bei drei Windenergieanlagen auf dem Bergkamp bleiben, denn das Modell von 2002 werde mittelfristig zurückgebaut. So wie es bereits mit dem allerersten Windrad geschehen sei, das Stefan Korbeck schon 1993 an seinem Hof errichtet hat. „Auch mit den heutigen Anlagen wird das irgendwann so sein“, betont er. „Niemand muss befürchten, dass ausrangierte Windräder in der Landschaft herumstehen.“ Dafür müsse schon jetzt eine Rückbau-Bürgschaft hinterlegt werden.

Aktuell werden die Planungen für die neue Anlage mit einer Nennleistung von 5300 kW von sechs Gesellschaftern aus den Familien Althues, Korbeck und Scharlau betrieben. Wenn tatsächlich der Zuschlag erfolgt sei, könne überlegt werden, ob auch weitere Anlieger zusteigen wollen, kündigt Stefan Korbeck an – so wie bei den bestehenden Anlagen, an denen insgesamt 20 Anlieger aus der direkten Umgebung beteiligt seien. Wichtig sei für die Kuhlenbusch GbR die Einhaltung der Auflagen, die die Untere Landschaftsbehörde für den Artenschutz stelle. „Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld funktioniert sehr gut“, betont er. Zudem bleibe der Lärmschutz im Fokus. „Wir werden auch die Bergkamp-Anlagen nachrüsten und um 1,5 Dezibel leiser machen, auch wenn wir das eigentlich nicht müssten“, sagt Korbeck. „Aber alle Gesellschafter sind daran interessiert, es leise zu halten.“ 7 Die öffentliche Auslegung des Genehmigungsantrages erfolgt noch bis zum morgigen Mittwoch (24. 4.) im Rathaus in Rosendahl (Zimmer 127) und in der Kreisverwaltung Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße 7 (Raum 218). | www.uvp.nrw.de