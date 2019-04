Am Sonntag in den Sommer radeln

Zur gemeinsamen Abfahrt treffen sich alle angemeldeten Teilnehmer um 13.30 Uhr am Rathaus. Von dort aus steuert die Gruppe zunächst einen landwirtschaftlichen Betrieb an, um sich dort über Tierhaltung, Ackerbau und Forstwirtschaft zu informieren. Auch eine Pause, um den hausgemachten Kuchen und einen Kaffee zu genießen, ist vorgesehen. Gut gestärkt geht es dann durch Eggerode über Poaters Pättken zum Darfelder Bahnhof. Dort erfahren die Radler mehr über den neuen baukulturellen Ruhe- und Unterstellraum. Das nächste Ziel der Tour ist anschließend die komplett restaurierte Tennisanlage von Turo Darfeld. „Dort werden die Mitglieder der Abteilung über die umfassende Sanierung berichten“, kündigt Brüggemann weiter an. Den Abschluss der „Tour de Rosendahl“ ist der Besuch in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Darfeld. Dort ist auch ein geselliges Grillen vorgesehen, so die Planungen. Dafür tragen die Teilnehmer die Kosten selbst.

7 Anmeldungen der kirchlichen Vereine nimmt bis Donnerstag (2. Mai) Peter Brüggemann unter Tel. 02547/77224 oder per Mail an peter.brueggemann@rosendahl.de entgegen.