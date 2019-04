Von der Sprache der Natur inspiriert

„Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr wieder gelungen ist, im Heimathaus eine Ausstellung präsentieren zu können“, zeigte sich Markus Stroot als Vorsitzender des Heimatvereins begeistert. Die Idee, Leifeld als Grafikdesignerin mit eigenem Atelier in Krefeld für eine Ausstellung in Holtwick zu gewinnen, sei bereits im vergangenen Jahr gekommen. Durch die Freundschaft zur Familie Uesbeck und ihren Ehemann Albert, gebürtigen Osterwicker, wurde diese Idee dann in die Tat umgesetzt: Zur Eröffnung begrüßten die Trachtenfrauen alle Anwesenden mit kühlen Erfrischungen.

„Ich möchte mich herzlich für die Gelegenheit bedanken“, so Barbara Leifeld. „Neben der Arbeit ist das ein schöner Ausgleich. Meine Werke werden auch gut in die Reihe der Dauerausstellungsstücke integriert.“

Leifeld zeichne in der Natur, wo sie flüchtige Eindrücke sammeln könne, die dann im Atelier noch einmal genauer unter die Lupe genommen und verfeinert würden. „In einem Werk habe ich aber auch zum Beispiel scherenschnittartig den Holtwicker Ortskern umgesetzt. Bei der Arbeit kann ich total herunterkommen. Ebenso ist es bei Aquarellen: Da überlasse ich es dem Zufall, wie das Bild zum Schluss aussieht.“ In ihren Skizzen versteckten sich aber auch immer wieder kleine „LebeWesen“, denen Leifeld in der Ausstellung natürlich auch einen Platz reserviert hat. „Sie schummeln sich auf Notizzettel und wollen einfach aufs Papier. Sie sind wie unser Alltag: Laut, bunt, kompliziert und voller Überraschungen.“