Am morgigen Sonntag laden die rund 50 Orchestermusiker des Musikzuges um 17 Uhr zu ihrem Frühlingskonzert in das Konzert Theater in Coesfeld ein. Dirigent Wardemann hat ein aufregendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft sind Thema des Konzerts. Unter diesem Motto präsentiert das Orchester ein facettenreiches Klangerlebnis. „Feuer steht für wilde und tänzerische Klänge, Wasser hingegen für fließende und unendliche Melodien. Mit dem Element Luft verbindet man bewegende Töne. Klare und strukturierte Klänge stehen für das Element Erde“, ergänzt Wardemann.

7 Karten gibt es heute von 8.30 bis 12 Uhr im Pressehaus der AZ, Rosenstraße 2.