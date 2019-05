Neue Öffnungzeiten der drei Pfarrbüros

Rosendahl. Das Pfarrbüro in Osterwick war bislang mit Margret Büning und Maria Terhörst besetzt. Büning ist nun in den Ruhestand eingetreten, weshalb ab sofort zeitweise die Pfarrsekretärinnen Birgit Bienemann aus Darfeld und Lisa Rahsing aus Holtwick im Pfarramt in Osterwick eingesetzt werden. So sollen die dortigen Öffnungszeiten erhalten bleiben, teilt die Gemeinde mit. Dadurch bedingt müssen die Öffnungzeiten in den Büros in Darfeld und Holtwick reduziert werden. Sollte eines der Pfarrbüros geschlossen sein, können Anliegen auch während der Öffnungszeiten im Pfarramt in Osterwick erledigt werden. In dringenden seelsorglichen Fällen besteht auch zu geschlossenen Zeiten der Pfarrbüros eine Rufumleitung, sodass eine ständige Erreichbarkeit gegeben ist. 7 Die neuen Öffnungzeiten:

Von Allgemeine Zeitung