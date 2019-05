Gemeinsam gärtnern für die Insekten

Auch die Gemeinde hat sich gegen das fortschreitende Insektensterben eingesetzt. Auf mehreren Flächen im Gemeindegebiet hat Sebastian Terwey vom Bauhof vor etwa drei Wochen ebenfalls Samenmischungen verteilt. Kamille und Klatschmohn ist beispielsweise in der Samenmischung enthalten. „Jede Pflanze ist für die Biene wichtig. Die eine hat beispielsweise mehr Pollen, die andere mehr Nektar“, weiß Lülff. Zwar sehen die Flächen momentan noch unbewirtschaftet aus, in einem Monat sollen die Wildblumen aber dann in voller Blüte erstrahlen.

Schon im vergangenen Jahr hat die Gemeinde eine gleiche Aktion für den Erhalt der Bienenwelt gestartet. „Wegen der langen Trockenheit ist aber kaum etwas gewachsen“, sagt Anne Brodkorb, Fachbereichsleiterin Planen und Bauen der Gemeinde. Sie hofft, dass es in diesem Jahr ein wenig mehr regnet, sodass sich die Rosendahler und die Bienen an schönen Flächen mit Wildblumen erfreuen können.

In Osterwick hat die Gemeinde am Klockenbrink, an der Hauptstraße, Am Kleining, an der Zweifachhalle sowie an der Vogelstange im Schützenbusch die Wildblumen ausgesät, in Holtwick an der Citadelle (Nachbarschaftsdenkmal), am Haus Holtwick und am Feuerwehrgerätehaus. Rosendahler, die auch privat einige Wildblumen aussäen möchten, können sich Mischungen im Rathaus abholen. „Es ist toll, wenn man sich auch privat dafür engagiert. Denn vor allem die Steingärten, die es immer häufiger gibt, sind ein massives Problem“, betont Lülff.