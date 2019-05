Datenerhebung bei der Europawahl

Rosendahl. Bei der diesjährigen Europawahl am Sonntag (26. 5.) gibt es eine Besonderheit: Für eine statistische Erhebung nach Alter und Geschlecht wurden einzelne Wahlbezirke im Kreis Coesfeld ausgewählt. Daten für diese repräsentative Wahlstatistik werden, bezogen auf die Urnenwahl, auch in zwei Wahlbezirken in Rosendahl erhoben. Dazu wurden die Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian sowie das Pfarrheim in Holtwick ausgewählt. Betroffene Wähler sollten sich deshalb nicht wundern, dass ihre Stimmzettel mit einem Unterscheidungsaufdruck nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe versehen sind. Die Stimmzettel enthalten keine personenbezogenen Daten, und es können keinerlei Rückschlüsse auf die Stimmabgabe einzelner Personen gezogen werden, betont der Kreis Coesfeld in einer Mitteilung. Ein Aushang macht vor oder in den Wahlräumen auf die statistische Erhebung aufmerksam.

Von Allgemeine Zeitung