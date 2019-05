Einweihung des Kolping-Geländes

Darfeld. Am Sonntag (26. Mai) übernimmt die Kolpingsfamilie Darfeld das Gelände des ehemaligen Verkehrsvereins an der Pfarrer-Wiedenbrück-Straße. Dazu sind alle Interessierten einladen. Der Tag beginnt um 10 Uhr auf dem Gelände mit einer heiligen Messe, gestaltet vom Kinder-Familienmesskreis. Die musikalische Unterhaltung übernimmt der Kolping-Spielmannszug, für die Kinder wird die Kolping-Jugend Spiele anbieten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch der Kolping-Bauausschuss ist vor Ort. Da auf dem Gelände noch einige Renovierungs- und Baumaßnahmen erforderlich sind, sind weitere Helfer im Bauausschuss willkommen, so die Kolpingsfamilie in ihrer Mitteilung. Foto: privat

Von Allgemeine Zeitung