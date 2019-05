Jetzt einen Stand für Flohmarkt sichern

Der letzte Sonntag im Juni, in diesem Jahr der 30. Juni, ist der „Flohmarkttag“ am Bahnhof Darfeld. Von 11 bis 18 Uhr kann dann wieder gestöbert und gehandelt werden, teilt der Förderverein Generationenpark Bahnhof Darfeld mit. Selbstverständlich wird auch das Bahnhofscafé geöffnet sein und auch das Backhausteam wird etwas Leckeres aus dem Ofen anbieten, sodass kein Besucher hungrig oder durstig bleiben muss. Für das Ergattern des einen oder anderen Schätzchens wird sich der Besuch am Bahnhof sicher lohnen. Deshalb gilt für Anbieter: Jetzt rechtzeitig einen Standplatz sichern. Wer einen Flohmarktstand gestalten möchte, kann sich für die Standreservierung bei Familie Farwick unter Tel. 02545/1266 anmelden. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung