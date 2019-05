Einen würdigen Nachfolger gefunden

Darfeld. Nach 19 Jahren Dienst war die Zeit gekommen, dass Alfons Kemler die Verantwortung, die er für das Gelände des Verkehrsvereins Rosendahl an der Pfarrer-Wiedenbrück-Straße übernommen hatte, in neue Hände abgab. Mit der Kolpingsfamilie Darfeld wurde ein würdiger Nachfolger gewonnen, der auch bereits mit der Renovierung des Geländes begonnen hat. Bei der offiziellen Übergabe, die mit einer Familienmesse mit dem Thema „Gemeinsam sind wir stark“ auf dem Gelände begann, bestätigte auch Bürgermeister Christoph Gottheil: „Wir sind froh, dass wir hier mit der Kolpingsfamilie Darfeld einen neuen Betreiber des Verkehrsvereinsgeländes gefunden haben. So bleibt durch ehrenamtliches Engagement ein Ort erhalten, der zur Attraktivität der gesamten Gemeinde beiträgt.“

Von Martina Hegemann