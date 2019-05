An Christi Himmelfahrt den Blick nach oben richten

Darfeld/Billerbeck (lsy). „Was gibt es Schöneres, als an Christi Himmelfahrt in den Himmel zu schauen?“, fragt sich Katrin Ring. Den Blick nach oben richten – darum geht es bei dem ökumenischen Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Billerbeck-Darfeld und der katholischen Kirchengemeinde Darfeld. Ring wird am morgigen Donnerstag um 11.15 Uhr auf dem Freizeitgelände der Kolpingsfamilie an der Pfarrer-Wiedenbrück-Straße den Gottesdienst feiern, zu dem besonders Familien eingeladen sind.

Von Allgemeine Zeitung