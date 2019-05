Besser gegen Hochwasser geschützt

„Auf Dauer entsteht hier ein sogenannter Auenwald. Dieser dient schon jetzt als Ausgleich einer baulichen Maßnahme, die in Planung ist“, ergänzte Carsten Bohn, der gemeinsam mit Marco Pfeil von der AG Wasser- und Bodenverbände Westfalen-Lippe für Projektierung und Planung verantwortlich ist. Die ökologische Aufwertung des Gewässers biete als nützlichen und gern gesehenen Effekt auch einen Schutz bei zukünftigen Hochwasserereignissen, da das Gewässer durch den neuen Platz besser ausufern könne.

Grundlage der Maßnahme ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die für alle Gewässer bis 2027 einen guten ökologischen Zustand fordert. Finanziert wurden die Gesamtkosten von rund 100 000 Euro zu 80 Prozent über ein Förderprogramm des Landes NRW, vertreten durch die Bezirksregierung Münster. Der verbleibende Eigenanteil wurde durch den Verkauf der durch die Aufwertung der Fläche erzielten „Ökopunkte“ gedeckt. Diese können zum Ausgleich von Eingriffen für landwirtschaftliche und kommunale Baumaßnahmen verwendet werden. Helmut Wernsmann, Verbandsvorsteher des Wasser- und Bodenverbandes Vechte, sagte dazu: „Diese Ökopunkte wurden in der Region verkauft, sodass die Maßnahme auch finanziell ganz in der Region verbleibt und die Maßnahme komplett ohne zusätzliche Mittel finanziert wurde.“ Außerdem machte Wernsmann deutlich: „Wir freuen uns, dass der ehemalige Grundstückseigentümer, Benedikt Graf Droste zu Vischering Erbdroste, eine positive Einstellung zur Maßnahme hat.“ Benedikt Graf Droste zu Vischering Erbdroste zeigte sich über die Fortschritte der Maßnahme zufrieden und freute sich: „Es ist schön, dass diese Maßnahme an einem Ort stattfindet, an dem viele Menschen vorbeikommen und so sehen können, was für die Ökologie eines Gewässers getan wird.“