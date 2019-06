Mit Pommesgabel essen und rocken

Vier Bands sorgten für Abwechslung bei den gut 150 Besuchern quer durch die Altersklassen. Schon die erste Band „Soon Another“ konnte sich ein Lob für ihren Auftritt vom Publikum abholen. „War cool“, urteilten mehrere Zuhörer. Danach rockten die „Skybows“ das Gewerbegebiet. Da passte die mit der Hand geformte Pommesgabel der Rockfans an diesem Abend besonders gut. Spätestens beim Rockabilly-Sound der „Backyard Whiskers“, der ganz auf die ausdrucksstarke Stimme der Bassisten Carrie Donovan abgestimmt war, stand keiner mehr still. Auch hier forderten die Besucher mit Rufen Zugaben. Und diese sollte nicht ausbleiben. An diesem Abend konnten die Gäste eine alternative musikalische Ergänzung zur Zeit der Schützenfeste genießen, die mit dem Auftritt der Band „Headlinerz“ ausklang. Das fand auch der Freundeskreis um Lea Walther, die freudig strahlend meinte: „Das war mega!“ Und sie ergänzte unter zustimmendem Nicken der Freunde: „Das war der Appetizer für Rock am Gleis Ende August.“