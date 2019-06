Im Anschluss daran bewerteten vier Rotarier dann den Auftritt und das Verhalten der Schüler in einigen Bewerbungsgesprächen.

Dr. Ralf Steimann, Chefarzt an den Christophorus-Kliniken Coesfeld, der das Programm der Schule vorgeschlagen hatte, war begeistert: „Die Schüler haben sich gut vorbereitet. Die Gespräche kamen der Realität sehr nahe.“

Berufswahlkoordinator Franz-Josef Thiry möchte dieses Training in das Schulprogramm in Zukunft zur Berufswahlorientierung aufnehmen. „Je mehr Kontakt unsere Schüler zu Vertretern der Wirtschaft haben, desto besser sind sie auf die Bewerbung vorbereitet.“

Die Bedeutung der Berufsorientierung an der Sekundarschule zeigt erneut die Übergangsquote zu Ausbildungen. Erneut wählten aus dem diesjährigen Entlassjahrgang über 50 Prozent diesen Weg in die persönliche Zukunft, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Sekundarschule.