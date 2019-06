„Fußball ist nicht nur was für Jungs“

Konrad Lengers, Jugendleiter der Fußballabteilung in Darfeld ist am Mittwochvormittag gemeinsam mit Gerburg Sengenhorst an der Darfelder Grundschule. „Wir möchten den Mädchen zeigen, dass Fußball nicht nur ein Sport für Jungs ist“, sagt sie. Dazu haben sich die beiden Sportler Verstärkung durch drei junge Fußballspieler geholt, die von klein auf den Sport betreiben und selbst Trainer sind. Den ganzen Vormittag verbringen sie gemeinsam auf dem Rasenplatz des Schulgeländes und trainieren mit allen Schülerinnen. Zuerst die Dritt- und Viertklässler, jetzt sind die Jüngeren an der Reihe.

„Jungs sagen zwar immer, dass Mädels kein Fußball spielen können. Das stimmt aber gar nicht. Denn Mädchen spielen viel besser und intelligenter“, sagt Sengenhorst zu den Schülerinnen. Die Mädchen freuen sich und Mathilda berichtet, dass sie sogar schon in einer Mannschaft Fußball spielt. Jede der kleinen Kickerinnen schnappt sich einen Fußball, nacheinander zielen sie aufs Tor, bevor sie nachher durch den Parcours dribbeln. „Die Schüler sollen sehen, dass auch Mädels Fußball spielen können. Mannschaftssport ist total wichtig. Sie sollen merken, dass es Spaß macht“, so Sengenhorst.

Spaß – das steht den ganzen Vormittag an erster Stelle. „Sie sollen sich mit Freude an den Umgang mit dem Ball gewöhnen“, sagt die Trainerin. Und den haben Nele und Ronja: „Ich spiele schon in Darfeld Fußball. Da stehe ich im Tor und das macht echt Spaß“, berichtet Nele. Auch Ronja spielt seit einiger Zeit in einer Mannschaft. „Ich spiele aber im Feld“, sagt die kleine Fußballerin. Klara dagegen probiert sich heute das erste Mal an dem Sport: „Heute macht mir das Spaß, ich weiß aber noch nicht, ob es mir auch später noch gefällt. Ich schaue mal“, sagt Klara.

Wie es ist, in einem Team zu spielen, finden sie beim abschließenden Spiel heraus: Alle 20 Schülerinnen gegen die fünf Trainer. „Das macht allen immer am meisten Spaß“, sagt Gerburg Sengenhorst. Zum Abschluss gibt es für jede Teilnehmerin eine Urkunde.

Heute sind die Trainer mit der Mädchen-Fußballschule in Osterwick zu Gast.