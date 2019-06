Sommerliche Idylle rund ums Darfelder Schloss

Diese schöne Aufnahme vom Schloss Darfeld erreichte unsere Redaktion von Karl-Heinz Roling. Bei warmen Temperaturen war er mit seinem Fahrrad unterwegs und legte einen Halt am Wasserschloss in Darfeld ein. „Diese schöne Aufnahme vom Schloss Darfeld mit Spiegelung haben wir während einer Radtour gemacht“, schreibt er dazu. Das Schloss wurde bereits 1612 erbaut, bei einem Großbrand im Jahre 1899 aber weitgehend zerstört. Der Wiederaufbau dauerte bis 1904, seitdem liegt das Schloss in seiner heutigen Pracht in einer Idylle zwischen Wasser und Bäumen.

Von Allgemeine Zeitung