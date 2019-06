Die besondere Magie von „Queen“

Rosendahl. „It´s a kind of magic“ – dieser Song zog sofort alle in ihren Bann. Mit ihrer Show „A kind of Queen“ brachte die Coverband Queen Kings an Pfingstsamstag die Zweifachsporthalle in Osterwick bei bester Stimmung zum Tanzen. Melanie Hinske-Mehlich, Kulturbeauftragte der Gemeinde Rosendahl, schätzte zu Beginn: „Es sind 430 Gäste und Freunde der Rockmusik da.“ Und die genossen vielseitige Rockmusik, von kraftvoll rockig bis zu wunderbaren Balladen, aus den 20 Jahren Musikgeschichte der berühmten Band Queen mit dem nicht minder legendären Freddie Mercury. Songs wie „I want to break free“, „The show must go on“ und „We are the champions“, um nur einige zu nennen, hatten die Queen Kings in ihrem zweistündigen Konzert passend kombiniert.

Von Martina Hegemann