Auto beschädigt und geflüchtet

Rosendahl. Ein unbekannter Autofahrer hat einen in Rockel geparkten schwarzen Peugeot beschädigt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ereignet hat sich dies laut Polizei in dem Zeitraum zwischen vergangenen Freitag (22 Uhr) und Samstag (12.15 Uhr). Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei, Tel. 02541/140, entgegen.

Von Allgemeine Zeitung