„Politik muss Ehrenamt wieder leistbar machen“

Rosendahl. Bisher lief die komplette Steuerung der drei DRK-Kindertagesstätten in Rosendahl auf ehrenamtlicher Basis. „Doch mittlerweile ist das Volumen so groß geworden, dass wir das ehrenamtlich nicht mehr leisten können“, sagt Ewald Homann, Vorstandsmitglied im DRK-Ortsverein Rosendahl. 1994 wurde die erste DRK-Kita in Osterwick eröffnet, von Anfang an war Homann aktiv und hat sich ehrenamtlich mit seinen Vorstandskollegen für die Einrichtungen eingesetzt. Wenige Jahre später wurden auch in Holtwick und Darfeld Kitas vom DRK eingerichtet. Doch die Führung, etwa die Personalsteuerung, die Finanzverwaltung und Buchhaltung „braucht viel Know-how.“ Außerdem sei es eine Menge an Bürokratie, die das Leisten der ehrenamtlichen Arbeit mittlerweile fast unmöglich mache. „Die Anforderungen werden immer spezifischer“, sagt das Vorstandsmitglied, „und die Zeichen der Zeit haben ergeben, dass die Abläufe immer komplizierter werden.“

Von Leon Seyock