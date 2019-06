Gestern fand der Abschluss der dreitägigen Projektwoche statt. Dazu hatten die Zehntklässler ein großes Frühstück für alle Klassen auf dem Schulhof vorbereitet, außerdem führten neben der Trommelgruppe auch die Schüler, die sich für das Theaterprojekt entschieden haben, ihr erprobtes Stück auf. Anschließend sorgte ein DJ für laute Musik und gute Stimmung in der Schule.

Am Montag und Dienstag arbeiteten alle Schüler in über 30 Projekten, das Motto lautete „Die SLR – aktiv in fünf Dörfern“. Über 20 Vereine und Institutionen aus Rosendahl und Umgebung waren mit im Boot und haben ganz unterschiedliche, gemeinnützige Projekte umgesetzt (wir berichteten). „Wir sind total begeistert von dem Engagement der Vereine und Einrichtungen“, sagt Lehrerin Kristin Ebbing, die die Projektwoche mitorganisierte. „Unsere Schüler sind teilweise richtig aufgeblüht“, zieht Ebbing ein positives Fazit. Für sie galt es, dem Schulalltag zu entfliehen und für die Gemeinschaft anzupacken – und das ist gelungen, so Ebbing.