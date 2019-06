Ihr Lieblingsplatz in Rosendahl

Rosendahl. Seit 50 Jahren gibt es die Gemeinde Rosendahl – und sie bietet viele schöne Fleckchen, wie das „Kruse Baimken“, an dem der Osterwicker Kreuzweg endet und von wo aus sich ein schöner Blick auf das Dorf und die Umgebung bietet. Wir wollen anlässlich des Jubiläums von Ihnen wissen: Wo in den drei Dörfern oder den umliegenden Rosendahler Bauerschaften befindet sich Ihr Lieblingsplatz? Schreiben Sie gerne eine Mail an rosendahl@azonline.de oder rufen Sie am Freitag an unter Tel. 02541/ 921156.

Von Allgemeine Zeitung