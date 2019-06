Hendrik Banker holt den Vogel von der Stange

Bis in den Abend hat es gedauert, dann stand der neue König endlich fest. Mit dem 189. Schuss brachte Hendrick Banker (4.v.l.) den Vogel zu Boden und tritt damit die königliche Nachfolge von Patrick Stippel als Schützenkönig des Schützenvereins Schagern-Rockel an. Zur Königin wählte er seine Freundin Michelle Bröker (3. v.l.). Die neuen Ehrendamen sind Katharina Banker (2.v.l.) und Kristin Schwarze Blanke (5.v.l.). Den Thron komplettieren die Ehrenherren Daniel Banker (l.) und Daniel Wiechers (r.). Ausgelassen feierten die vielen Schützen dann beim Königsball auf dem Hof Schulze Pröbsting ihren neuen Thron. Natürlich wurde auch tags darauf beim Festball zur Musik der Band „Patchwork“ bis tief in die Abendstunden gefeiert.

Von Allgemeine Zeitung