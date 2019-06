Zum Glück gibt es die Matsch-Anlage mit kaltem Wasser

Was gibt es Schöneres bei dem Sommerwetter als eine nasse Abkühlung? Den ganzen Tag lang toben die Kinder des DRK-Kindergartens Haus Holtwick im Moment rund um die Matschanlage. Nach fleißigem Wasserpumpen werden die Kids mit erfrischendem Wasser belohnt, was bei der Hitze gut ankommt. Auch Hannes (von links), Ina, Paul, Jonte und Max genießen gestern Nachmittag eine Abkühlung. Laut Wettervorhersage werden heute 32 Grad erreicht, am Donnerstag und Freitag gehen die Temperaturen auf etwa 27 Grad zurück, bevor das Wochenende wieder sonnig-heiß bei bis zu 34 Grad wird. Foto: lsy

Von Allgemeine Zeitung