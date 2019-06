170 Schuss haben neben ihm vor allem Jürgen Brüggenbrock, Ingo Terhörst, Henning Richter und Michael Gottheil abgegeben: Sie alle waren heiß auf den Titel. Beumer selbst, der jetzt mit seiner Königin Sabine Brüggenbrock auf dem Thron sitzt, hatte das nicht einmal beabsichtigt: „Mitzuschießen war von mir auf jeden Fall geplant, aber den letzten Schuss dann abgeben zu können, hat mich schon sehr überrascht. Ich hätte heulen können vor Freude und freue mich jetzt immer noch riesig. Man rechnet da nicht mit“, gibt er zu.

Und für zwei der Konkurrenten, die ihm seinen Rang beim Vogelschießen streitig machen wollten, ist immerhin auch ein Platz auf dem Thron vorgesehen: Jürgen Brüggenbrock und Stefanie Beumer sowie Ingo und Susanne Terhörst stellen in diesem Jahr die Ehrenpaare des Throns dar – tatkräftige Unterstützung also in den Regierungs-Angelegenheiten.

Zum ersten Mal steht mit August Beumer in diesem Jahr auch ein König zweimal auf dem Thron: Vor 25 Jahren hatte er die Holtwicker Schützen bereits angeführt. „Das war ein spannendes Schießen. Und nach mehr als 375 Jahren ist er unser erster Silberkönig überhaupt“, erzählt Christoph Lembeck vom Vorstand der Bürgerschützen. | ausführlicher Bericht folgt