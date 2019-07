Stockbrotbacken bei Sonnenschein und Musik

Das warme Wetter zeigte auch am Flohmarkt, einen Tag später, seine Wirkung. Schnäppchenjäger waren in diesem Jahr früh unterwegs und hatten bis zum Nachmittag ihren Rundgang beendet. Etwa zwanzig Stände boten aber genügend Auswahl, sodass auch für die zur Kaffeezeit kommenden Gäste noch das eine oder andere Schnäppchen zu machen war.

„Gut angekommen sind unsere frisch gebackenen Schnittchen mit leckeren Dips“, freute sich das Backteam, das an diesem Sonntag zum Flohmarkt den Ofen zusätzlich zu ihren festen Terminen angeworfen hatte. „Die kühlenden Aufstriche, zum Beispiel auf Joghurtbasis, passten hervorragend zum Wetter“, meinte Maria Ueding. So war der Bahnhof Darfeld ein gern angesteuerter Anlaufpunkt, der beim Spaziergang am Wochenende zu einer gemütlichen Pause einlud.