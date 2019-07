Mitfahrerbänke ins Bewusstsein rufen

Rosendahl. Lange muss Annegret Lülf-Reinersmann nicht warten. Sie hat es sich in der Sonne auf der Mitfahrerbank in Osterwick bequem gemacht. Die Sonnenbrille sitzt im Gesicht und sie schaut den Autofahrern entgegen. Nur wenige Minuten vergehen, da fährt ein Auto rechts heran. „Möchten Sie nach Holtwick?“, ist eine freundliche Stimme aus dem Auto zu hören. Lülf-Reinersmann freut sich, stimmt zu und steigt in das Auto ein.

Von Leon Seyock