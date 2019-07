Darfeld. „Ungeschlagen!“, freut sich Mannschaftsführerin Johanna Kestermann – und der Blick auf die Tabelle der Kreisliga bestätigt es: Sechs Spiele, sechs Siege. Keine Mannschaft konnte die Turo-Damen in diesem Jahr stoppen. Doch obwohl das Endergebnis so deutlich ausfiel, war am letzten Spieltag noch alles möglich.

Von Allgemeine Zeitung