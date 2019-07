„Abbauen wäre keine Alternative“

Holtwick. Der Ärger war groß: Hatten doch unbekannte Täter Ende Mai das Kletternetz der Holtwicker Nikolaus-Grundschule so stark beschädigt, dass das Klettern und Spielen darauf wegen offenliegender Drahtseile zu gefährlich war. „Jetzt haben wir die Kletterpyramide repariert und wieder zum Spielen freigeben“, sagt Alexander Schulz, Gebäudemanager der Gemeinde, erfreut. Da eine Reparatur einzelner Seile zu aufwendig und zu kostenintensiv gewesen wäre, habe man sich dazu entschieden, ein komplett neues Netz anzuschaffen. Der große Mast in der Mitte sowie die einbetonierten Halterungen seien geblieben, der Rest wurde in der vergangenen Woche erneuert. Mit leuchtenden Farben lädt die Pyramide nun wieder zum Klettern und Toben ein.

Von Leon Seyock