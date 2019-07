Zettel und Hefte weg – jetzt sind Ferien angesagt!

Heute ist Schluss: Wenn am Mittag die Schulglocke das letzte Mal schrillt, starten die Schüler in ihre wohlverdienten Sommerferien. Sechseinhalb Wochen lang kann der Tornister in den Keller wandern – denn Urlaub ist angesagt. Finley (von links), Lena, Sophie, Greta und Judith aus der Klasse 4b der Sebastian-Grundschule in Osterwick verbringen ihre Ferien ganz unterschiedlich: Zuhause, mit den Eltern im Urlaub oder im Ferienlager. Alle fünf freuen sich jedenfalls auf stressfreie Wochen. Denn aufregend wird es für die fünf Schüler nach den Ferien allemal: Ihr Schulwechsel steht an. Wir wünschen schöne Ferien und gute Erholung – bei hoffentlich sommerlichem Wetter. Foto: Leon Seyock

Von Allgemeine Zeitung